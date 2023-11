Magdeburg - Die Mehrzahl der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe gibt es nicht in den kreisfreien Städten, sondern in den Landkreisen des Landes – das geht aus vom Statistischen Landesamt für August veröffentlichten Zahlen hervor.

Landkreis Börde liegt vorn

So lag der Landkreis Börde mit 13.539 Mitarbeitern in diesem Sommer landesweit vorn. Mit 12.437 Beschäftigten dieses Wirtschaftsabschnitts lag der Salzlandkreis nur knapp hinter dem zweitplatzierten Landkreis Harz (12.498) auf dem dritten Rang. Es folgte Anhalt-Bitterfeld mit 12.283 Beschäftigten. In Magdeburg gab es in diesem Bereich gerade einmal 4.240 Beschäftigt – das machte im Landesvergleich vor dem Jerichower Land mit 3.822 die viertletzte Position, wie aus den Zahlen der Statistikexperten hervorgeht.

Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe in Sachsen-Anhalt. Grafik: MRM/Bischof

Der Wirtschaftsbereich „Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden“ umfasst sowohl die industrielle als auch die handwerkliche Fertigung sowie die Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen. Zum Wirtschaftsbereich zählt das Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe, das Investitionsgüter produzierende Gewerbe, das Verbrauchsgüter produzierende Gewerbe sowie das Nahrungs- und Genussmittelgewerbe.

Auch die Inhaber zählen

Diese Daten im Blick zu behalten, liefert einen Überblick über die Lage der Industriekonjunktur. Darüber hinaus stellen sie grundlegende Kerndaten für die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts zur Verfügung. In der Zahl der Beschäftigten sind alle am Monatsende im Betrieb tätigen Personen einschließlich tätiger Inhaber und mithelfender Familienangehöriger – auch unbezahlt mithelfender Familienangehörige, soweit sie mindestens ein Drittel der üblichen Arbeitszeit im Betrieb tätig sind – berücksichtigt. In den Zahlen sind die Auszubildenden enthalten.