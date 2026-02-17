Auf der Baustelle für die „Central Offices“ in der Magdeburger Hasselbachstraße sind nach monatelanger Pause wieder Bagger am Werk. Werden die großen Pläne für ein modernes Bürogebäude nun endlich umgesetzt?

Seit einigen Tagen wird auf der Baustelle an der Magdeburger Hasselbachstraße wieder gearbeitet.

Magdeburg. - Lange war es still auf der Baustelle an der Magdeburger Hasselbachstraße. Das Berliner Immobilienunternehmen The Grounds AG will dort seit Jahren ein neues Bürogebäude errichten, doch die Bauarbeiten verzögerten sich immer wieder. Jetzt ist dort seit einigen Tagen wieder Bewegung - werden die „Central Offices“ nun doch in Angriff genommen?