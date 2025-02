In Diesdorf wurde die Sommerlinde gefällt. Das sind die Reaktionen. Gab es eine Genehmigung?

Wieder ein Baum in Magdeburg gefällt: Sommerlinde muss weichen

Die Sommerlinde wurde in Magdeburg-Diesdorf Stück für Stück gefällt.

Magdeburg - Die Kettensägen surren laut am Freitagvormittag, 21. Febraur 2025, in der Nähe vom Torplatz in Diesdorf. Aus der Befürchtung der Nachbarschaft ist Realität geworden: Die über 90 Jahre alte Sommerlinde wurde gefällt. Das sind die Reaktionen.