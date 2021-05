Wildbienen mitten im Wohngebiet sorgen für Imkereinsatz in Magdeburg

Ein Bienenschwarm ließ sich in einem Baum im Magdeburger Stadtteil Ottersleben nieder und bildete ein dickes Knäuel an einem Ast.

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Ottersleben gab es am Freitag, 21. Mai 2021, ein Naturschauspiel zu beobachten. Mitten im Wohngebiet hatte sich ein Volk Wildbienen in einem Baum niedergelassen - offenbar auf der Suche nach einen geeigneten Platz.

Imposant: Das Bienenvolk in einem Baum im Magdeburger Stadtteil Ottersleben. Foto: Sebastian

Ein Passant bemerkte den Bienenschwarm in einem baum am Sonnenanger, nachdem sich das Volk zu einem dicken Knäuel an einem Ast zusammengezogen hatte, und informierte einen Imker. Der wiederum wollte noch am Nachmittag das Volk zu einem geeigneten Platz führen. Eine Gefahr bestand nicht.