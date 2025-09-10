Seit Jahren leben die Anwohner des Kleinen Werder inmitten von Baustellen, Umleitungen und Lärm. Der direkte Weg zur Strombrücke bleibt versperrt – und die Geduld der Menschen wird derzeit auf eine harte Probe gestellt.

„Wir leben mitten im Baugeschehen“ – Wie Lärm und Dreck für Magdeburger zur Belastung werden

Über diese provisorische Zufahrtsstraße gelangen die Anwohner des Kleinen Werder derzeit mit Auto und Fahrrad zu ihren Wohnungen – bei jeder Fahrt wirbelt der Staub auf.

Magdeburg. - Wer auf dem Kleinen Werder lebt, kennt vermutlich derzeit das Geräusch von Kompressoren besser als das Zwitschern der Vögel. Seit Jahren ist das idyllische Wohngebiet zwischen Elbe und Altstadt ein Ort der Dauerbaustellen. Die Stadt klärt auf, welche Arbeiten noch anstehen und wann mit Entlastung zu rechnen ist.