Bauarbeiten rund um Brücke „Wir leben mitten im Baugeschehen“ – Wie Lärm und Dreck für Magdeburger zur Belastung werden
Seit Jahren leben die Anwohner des Kleinen Werder inmitten von Baustellen, Umleitungen und Lärm. Der direkte Weg zur Strombrücke bleibt versperrt – und die Geduld der Menschen wird derzeit auf eine harte Probe gestellt.
10.09.2025, 06:20
Magdeburg. - Wer auf dem Kleinen Werder lebt, kennt vermutlich derzeit das Geräusch von Kompressoren besser als das Zwitschern der Vögel. Seit Jahren ist das idyllische Wohngebiet zwischen Elbe und Altstadt ein Ort der Dauerbaustellen. Die Stadt klärt auf, welche Arbeiten noch anstehen und wann mit Entlastung zu rechnen ist.