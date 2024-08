Magdeburg - Bevor dank der Intel-Ansiedlung in Magdeburg die Steuereinnahmen sprudeln sollen und im Rathaus die monetäre Glückseligkeit ausbricht, gilt es, eine finanzielle Durststrecke zu überwinden. Nicht allein die Krisen der Welt mögen dazu beitragen, sondern auch stetig wachsende Aufgaben für die Kommunen. Ärgerlich in einer solchen Lage, wenn die Stadt Millionenbeträge in zwei für viele Magdeburger bedeutsame Gebäude investieren müsste. Vor diesem Hintergrund jetzt der Vorschlag aus der Verwaltung, das Amo zu behalten und sich von der Hermann-Gieseler-Halle zu trennen. Was sind die konkreten Beweggründe?

