Wohnen im Südosten Magdeburgs: Hoffnung für die Fahlberg-Brache

Ein 52 Hektar großes Ex-Industriegebiet an der Elbe soll in Magdeburg zum Wohngebiet werden. Unter dem Titel „Elbe-Hafen“ läuft jetzt ein neuer Versuch, das Areal der Fahlberg-Brache wieder zu nutzen.

Wird die Fahlberg-Brache in Magdeburg zu einem neuen Wohnquartier?

Magdeburg - Der Kannenstieg hat eine Fläche von 114 Hektar. Man kann also mit Fug und Recht sagen: Es geht um einen halben Stadtteil, der im Südosten Magdeburgs neu entwickelt werden soll. Es geht um die 52 Hektar des Geländes in Salbke und Westerhüsen, auf dem früher Fahlberg-List eine breite Palette an Chemie-Erzeugnissen produzierte. Zwar ist die Fläche vor diesem Hintergrund problematisch. Doch der Bauausschuss hat dem Stadtrat für dessen Sitzung empfohlen, die Stadtverwaltung einen Bebauungsplan aufstellen zu lassen. Der soll den Rahmen setzen für eine Wiederbelebung des Gebiets. Einige Hinweise, Fragen und Wünsche gab es aus dem Bauausschuss dann aber doch.