Seit Jahrzehnten wurde in Magdeburg kein Wasserwerk mehr gebaut. Doch die neuen Chipfabriken müssen versorgt werden. Die Stadt möchte klären, wie dies passieren kann.

Wird in Magdeburg Intel künftig mit Wasser aus der Elbe versorgt?

Wintergraue Elbe in Magdeburg. Wo aus ihr Wasser entnommen werden könnte, ist bislang unklar.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Wenn in Magdeburg neue Fabriken gebaut werden, dann geht es auch um deren Versorgung. Ein wichtiges Thema: Wasser. Denn auch wenn dieses Jahr eher feucht ausgefallen ist – die Jahre zuvor haben gezeigt, dass Wasser auch im Raum Magdeburg nicht unbegrenzt verfügbar ist. Um nun den Wasserbedarf einer wachsenden Bevölkerung und von neuen Industrieansiedlungen zu decken, möchte die Stadt prüfen, wo und wie an der Elbe ein entsprechendes Wasserwerk gebaut werden könnte. In einer Drucksache aus der Stadtverwaltung wird Intel zwar nicht ausdrücklich genannt – klar ist aber, dass es um einen direkt oder indirekt durch die neuen Chipfabriken entstehenden Bedarf geht.