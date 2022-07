Wirtschaft Fachkräfte aus der ganzen Welt bewerben sich: Intel bezieht erste Büros in Magdeburg

US-Chip-Riese Intel will ab kommendem Jahr in Magdeburg zwei Megafabriken bauen. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Gerade wird das neue Firmen-Büro in der Landeshauptstadt bezugsfertig gemacht.