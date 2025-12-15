EIL
Blick auf die Wirtschaft Wirtschaft in Magdeburg schafft immer höhere Werte
Das Bruttoinlandprodukt ist eine einfache Größe, an der sich die Verfassung der Wirtschaft einer Region zeigt. Magdeburg liegt beim Zuwachs hinter dem Salzlandkreis im Landesvergleich an zweiter Stelle.
15.12.2025, 18:00
Magdeburg. - Das Bruttoinlandsprodukt – kurz BIP – gehört zu den Begriffen, die vielen Menschen so erscheinen, als bräuchte man eine Fachausbildung, um sie zu verstehen. Tatsächlich ist die Grundidee erstaunlich einfach: Das BIP misst den Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Jahres in einem Land oder einer Region produziert werden. Egal ob Brötchen, Bagger, Batteriespeicher oder Beratungsleistung – alles, was wirtschaftlichen Wert schafft, fließt in diese zentrale Kennzahl ein.