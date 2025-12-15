Das Bruttoinlandprodukt ist eine einfache Größe, an der sich die Verfassung der Wirtschaft einer Region zeigt. Magdeburg liegt beim Zuwachs hinter dem Salzlandkreis im Landesvergleich an zweiter Stelle.

Magdeburg. - Das Bruttoinlandsprodukt – kurz BIP – gehört zu den Begriffen, die vielen Menschen so erscheinen, als bräuchte man eine Fachausbildung, um sie zu verstehen. Tatsächlich ist die Grundidee erstaunlich einfach: Das BIP misst den Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Jahres in einem Land oder einer Region produziert werden. Egal ob Brötchen, Bagger, Batteriespeicher oder Beratungsleistung – alles, was wirtschaftlichen Wert schafft, fließt in diese zentrale Kennzahl ein.