Wirtschaftsstandort Magdeburg: Wie man Investoren ködert

Magdeburg - Weltweit herrscht ein harter Wettbewerb um Investoren. Mit Neuansiedlungen werden Arbeitsplätze geschaffen und es werden Steuereinnahmen generiert. Um in dem Wettbewerb Erfolg zu haben, müssen potenzielle Standorte wie Magdeburg ihre Vorteile herausarbeiten und ihre Aktivitäten fokussieren – so die Empfehlung aus der neuen Analyse für den Wirtschaftsstandort. Die Volksstimme hat schon einmal einen Blick in den Abschlussbericht der Untersuchung des in Frankfurt beheimateten Unternehmens OCO Global geworfen, welche ursprünglich mit Blick auf die Suche nach einem Investor für den künftigen Intel-Standort am Eulenberg verfasst wurde.