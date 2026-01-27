weather bedeckt
Jobs und Arbeitsplätze Wo Bau-Betriebe im Raum Magdeburg boomen – und wo der Bau schrumpft

Die Beschäftigtenentwicklung im Bau zeigt große regionale Unterschiede in Sachsen-Anhalt. Das gilt auch für Magdeburg, Börde, Salzlandkreis, Jerichower Land und Anhalt.

Von Martin Rieß 27.01.2026, 07:00
Auf dem Bau ist Bewegung bei den Beschäftigtenzahlen. Foto: IMAGO/Wolfilser

Magdeburg. - Das Baugewerbe in Sachsen-Anhalt befindet sich im Umbruch. Die vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt veröffentlichten Beschäftigtenzahlen aus dem Oktober 2019 und 2025 zeigen ein äußerst uneinheitliches Bild – je nach Region, Struktur und Marktausrichtung. Wie sieht es in Magdeburg und Umgebung aus?