Die Beschäftigtenentwicklung im Bau zeigt große regionale Unterschiede in Sachsen-Anhalt. Das gilt auch für Magdeburg, Börde, Salzlandkreis, Jerichower Land und Anhalt.

Wo Bau-Betriebe im Raum Magdeburg boomen – und wo der Bau schrumpft

Auf dem Bau ist Bewegung bei den Beschäftigtenzahlen.

Magdeburg. - Das Baugewerbe in Sachsen-Anhalt befindet sich im Umbruch. Die vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt veröffentlichten Beschäftigtenzahlen aus dem Oktober 2019 und 2025 zeigen ein äußerst uneinheitliches Bild – je nach Region, Struktur und Marktausrichtung. Wie sieht es in Magdeburg und Umgebung aus?