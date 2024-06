Beschlossen ist, wie mit öffentlichen Toiletten in Magdeburg verfahren werden soll. Doch an zwei Standorten möchte der Abfallwirtschaftsbetrieb darauf verzichten.

Magdeburg - Wenn die Blase drückt, kann das Schweißperlen auf die Stirn treiben. Gerade dann, wenn keine Toilette in Sicht ist. Mit dem vom Stadtrat beschlossenen Toilettenkonzept nun soll dafür gesorgt werden, dass die Menschen an bestimmten Orten Erleichterung finden. Unter anderem wurde in diesem Zusammenhang im vergangenen Jahr eine neue Toilette in Nachbarschaft zum Nordpark am Hohenstaufenring als Ersatz für Mobiltoiletten eröffnet. Doch an zwei anderen Stellen wird es die eigentlich schon beschlossenen Bedürfnisanstalten wohl nicht geben.