  4. Neue Verkehrsführung: Wo geht’s hier lang? Sperrung am Magdeburger Bahnhof sorgt für ratlose Autofahrer

Seit Montag gilt rund um den Magdeburger Hauptbahnhof eine ungewohnte Sperrung – und schon am ersten Morgen wussten viele Autofahrer nicht so recht, wohin mit ihrem Wagen.

Von Romy Bergmann Aktualisiert: 16.02.2026, 12:39
Wer aus Richtung Ernst-Reuter-Allee in die Bahnhofstraße will, sollte die Danz- oder die Franckestraße und nicht die Hasselbachstraße nutzen. Über die Hasselbachstraße geht es nur in die Tiefgarage des City Carrés oder zum Bahnhof, zurück dann nur über die Straße am Alten Theater. Ein Einbiegen in die Bahnhofstraße ist nicht möglich.
Foto: Rainer Schweingel

Magdeburg. - Seit dem 16. Februar 2026 ist rund um den Magdeburger Hauptbahnhof wieder Baustellenzeit – und das hat bereits am ersten Morgen für einige ratlose Gesichter hinterm Steuer gesorgt. Wer aus der Hasselbachstraße kommt, darf aktuell nur in Richtung Bahnhof abbiegen. Die Rückfahrt führt über eine ungewohnte Umleitung, die viele erst einmal suchen ließ.