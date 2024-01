Im Magdeburg sollen in 2024 neue Stellplätze errichtet werden, an denen Fahrräder geparkt werden können.

Neue Fahrradabstellplätze, wie beispielsweise die Radbügel am Hasselbachplatz, soll es bald in Magdeburg geben.

Magdeburg - Magdeburg wird bald um ein paar Fahrradabstellplätze reicher werden: Wie die Stadt mitteilt, sind etwa fünf neue Stellplätze am Glacis Park in Stadtfeld-Ost geplant. Die sollen am Adelheidring zwischen der Auffahrt und der Treppe am Grillplatz entstehen.

„Der Park der Glacisanlage wird von vielen Magdeburger*innen als Treffpunkt oder Ausflugsziel in der Nachbarschaft genutzt“, heißt es dazu aus dem Antrag von Fraktion Grüne/future!. Die Grillwiese ziehe insbesondere im Sommer viele Menschen an, die mit dem Fahrrad in den Park kommen.

Mehr Parkmöglichkeiten für Fahrräder in Magdeburg

Großveranstaltungen wie Spectaculum und das Glacis Open Air brächten ebenfalls viele Menschen mit dem Fahrrad in den Park, die im Umfeld der Parkanlage jedoch kaum Abstellmöglichkeiten finden und daher ihre Räder häufig an Bäumen und dem Treppengeländer anschließen müssten.

Laut Stellungnahme von Jörg Rehbaum, Beigeordneter für Umwelt und Stadtentwicklung, wurde eine bereits teilweise befestigte Fläche neben dem vorhandenen Radweg als Standort für die Stellplätze ausgewählt. Wann die Umsetzung erfolgen wird, steht aber noch nicht fest. Zuvor muss der Plan bis Anfang März den entsprechenden Ausschüssen vorgelegt werden.