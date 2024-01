Blick in die Umflut nahe der Magdeburger Eisenbahnbrücke zwischen Herrenkrug und Biederitz. Das Wasser hält sich hier noch in den Senken. Über das Steingrabensiel läuft wieder Wasser aus dem Furtlake-Grabensystem in den Kanal ab.

Magdeburg - Der Pegelstand der Elbe in Magdeburg ist in den vergangenen Tagen merklich zurückgegangen. Gut drei Meter war die Höhe an der Strombrücke am Montag. Zum Jahreswechsel waren es noch mehr als fünf Meter. Doch der Rückgang der Wassermengen im Flussbett ist längst nicht gleichbedeutend mit Entspannung.