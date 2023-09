Der neue Standort des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe im Haus 16 auf den Neustädter Höfen an der Lübecker Straße in Magdeburg ist feierlich eröffnet worden.

Wo Pflegefachkräfte in Magdeburg in modernster Umgebung lernen

Magdeburg - Es ist vollbracht: Nach langer Planung und Vorbereitung, dem Umbau der Räume, einem eng getakteten Umzug und dem Start in den Unterrichtsbetrieb ist da Bildungszentrum für Gesundheitsberufe an seinem neuen Standort im Haus 16 auf den Neustädter Höfen der Getec-Gruppe an der Lübecker Straße angekommen. Am Montag wurde dies nun gefeiert. Mitgefeiert haben neben Auszubildenden und den Mitarbeitern der Schule auch Verbund- und Kooperationspartner.

Wer bei der Eröffnung mitgefeiert hat

Unter den Festgästen waren auch Getec-Inhaber Karl Gerhold und Wolfgang Beck, Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, sowie die Vertreter des Klinikums Magdeburg und der Pfeifferschen Stiftungen als Gesellschafter des Bildungszentrums.

Die Beschäftigten des Bildungszentrums haben in den vergangenen Wochen intensiv gearbeitet, um die Räume in neuem Glanz erstrahlen zu lassen und den Ort für ihre Auszubildenden zu einem Wohlfühlort zu machen, an welchem gern gelernt und gelebt wird. Neben dem theoretischen Lernen können auch praktische Fähigkeiten und Kompetenzen im SkillsLab und in den Gruppenarbeitsräumen angebahnt werden. Am Volleyballfeld können sich die Auszubildenden und Mitarbeitenden, aber auch die Teilnehmerinnen der Fort- und Weiterbildungsangebote sportlich betätigen und in den Pausen entspannen.

Was es mit den neuen Freundschaften auf sich hat

Auf dem Gelände der Neustädter Höfe sind bereits neue Freundschaften geschlossen worden, zum Beispiel mit der BlocSchmiede, die ihre Öffnungszeiten an die Pausenzeiten des Bildungszentrums angepasst hat und wo die Auszubildenden und Mitarbeitenden gern ihre Pausen verbringen. Auch mit der Magdeburger Orthopädie-Technik GmbH (MOT) gab es bereits erste Kontakte und eine Exkursion der Auszubildenden zum Thema pflegerische Hilfsmittel hat auch schon stattgefunden.

Am 1. September starteten bereits mehr als 100 Auszubildende zur Pflegefachleuten an den Neustädter Höfen ihre Ausbildung.

Gute Bedingungen für Aus- und Weiterbildung

Christina Heinze ist pädagogische Geschäftsführerin und Schulleiterin und freut sich: „Wir haben nun den Platz, den wir brauchen um unserem Anspruch an gute Lernbedingungen für die Aus- Fort und Weiterbildung in den Pflege- und Gesundheitsberufen gerecht zu werden. Auch wenn noch nicht alles fertig ist, lässt es sich doch schon erahnen, was hier am Standort möglich ist.“ Für die Mitarbeitenden sind Büros modern eingerichtet. Und was noch wichtiger ist: Nun stehen 15 Unterrichtsräume zur Verfügung und damit die Möglichkeit, die Angebote auszuweiten.

Rollandy Horvath, Geschäftsführer der Getec PM Magdeburg, sagte: „Ich freue mich, dass hier mit diesem Bildungszentrum für Pflegeberufe etwas Schönes mit attraktiven Bedingungen entstanden ist. An diesem Standort haben wir mit vielen Beteiligten die besten Voraussetzungen für eine Ausbildung geschaffen, die täglich Freude bereitet. Ich danke allen am Bau beteiligten Personen, die dieses Bildungszentrum innerhalb des geplanten Zeit- und Budgetrahmens möglich gemacht haben.“

Notwendig war der Wechsel vom ursprünglichen Standort auf dem Gelände der Pfeifferschen Stiftungen, da dort der Platz mit steigenden Schülerzahlen nicht mehr ausgereicht hat.