Verkehr in Magdeburg

Fußgänger und Radfahrer teilen sich den Gehweg in der Maxim-Gorki-Straße. Zwar wäre der Weg gewiss breit genug für einen eigenen Radfahrstreifen, die Straßenverkehrsordnung lässt das jedoch nicht zu.

Magdeburg. - Wo Fußgänger und Radfahrer sich einen Weg teilen, kommt es zwangsläufig zu Konflikten. Die einen zu schnell, die anderen ignorant – man kommt sich in die Quere. So, wie es in der Maxim-Gorki-Straße der Fall ist.