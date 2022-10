Wobau baut Großgarage für Bewohner der Beimssiedlung

Die neue Parkgarage in der Magdeburger Beimssiedlung steht kurz vor der Fertigstellung. Die Wobau will damit die Parkplatzsituation im Wohnquartier entlasten.

Blick in die neue Parkgarage in der Magdeburger Beimssiedlung.

Magdeburg - Noch werden letzte Restarbeiten an dem zweistöckigen Gebäude an der Badeleber Straße ausgeführt. Im Auftrag der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) wurde die neue Parkgarage in gut anderthalb Jahren errichtet.