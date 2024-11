Ein regelmäßiger Wochenmarkt in Magdeburg könnte demnächst eingestellt werden. Die Gründe sind vielfältig. Unter anderem spielen Rewe und Kaufland eine Rolle.

Wochenmarkt in Magdeburg steht vor dem Aus - das sind die Gründe

Magdeburg. - Formal gibt es auf dem Nicolaiplatz im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt einen täglichen Wochenmarkt. Doch praktisch ist davon kaum noch etwas zu sehen. Lediglich ein einzelner Fischwagen zieht einige Kunden an. Nur noch ein weiterer Stand ist an diesem grauen Tag aufgebaut. Eine sogenannte Tuchhändlerin wartet in der Kälte und unterhält sich mit älteren Damen über dies und das.