Wohin geht die Reise im Magdeburger Hafen?

Warum der Geschäftsführer der Magdeburger Hafen GmbH trotz steigender Roh- und Treibstoffpreise gelassen-optimistisch in die Zukunft blickt.

Magdeburg - Angesichts des Ukraine-Kriegs steigende Roh- und Treibstoffpreise auf der einen, eine Großansiedlung durch Intel in Magdeburg auf der anderen Seite: Das Jahr 2022 ist noch nicht wirklich alt, doch für die Wirtschaft der Region Magdeburg wird es in Erinnerung bleiben. Was bedeuten die aktuellen Entwicklungen für den Magdeburger Hafen?