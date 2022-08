Wohnen in Magdeburg: Mieter-Ärger wegen Sommer-Heizen

Spätestens mit der nächsten Nebenkostenabrechnung könnte zahlreiche Mieter in Magdeburg eine böse Überraschung erwarten. Angesichts der dramatisch steigenden Energiepreise ist mit merklichen Nachzahlungen zu rechnen. Für Unmut sorgt, dass teils auch in warmen Monaten geheizt wird.

Magdeburg - „Aus Protest heize ich gar nicht mehr“, sagt Sabine Rösler. Sie lebt in einem Wohnblock in der Bernhard-Kellermann-Straße. Wenn andere Mieter im Gebäude die Heizung aufdrehen, dann heizen sich ihre Rohre in der Wohnung mit auf. Das Problem: Zusätzlich zu den kalten Wintermonaten springt die Heizung im Haus regelmäßig auch im Mai, Juni und September an.