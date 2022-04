Wohnen in Magdeburg: So spart ein Hausprojekt bei den Energiepreisen

Magdeburg - Aus „Frau Ernas loser Lebensmittelpunkt“ wird „Ernas Lebensmittelpunkt“ – der Name wird kürzer, der Laden dafür größer. Der Unverpacktladen von Sarah Werner und Frithjof Anten schloss am Freitag seine Türen in der Magdeburger Arndtstraße für immer. Am Sonnabend, 30. April 2022, ab 10 Uhr öffnen sie das erste Mal am neuen Standort an der Ecke Annastraße/Hans-Löscher-Straße.