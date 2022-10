Wobau Magdeburg: So geht es mit Mieten, Energie, Sanierung und Intel weiter

Wohnen in Magdeburg: Gemeinsam mit den Wohnungsgenossenschaften MWG und „Otto von Guericke“ hat die Wobau in den vergangenen Jahren das Domviertel entwickelt. Früher standen hier am Breiten Weg in Magdeburg Plattenbauten aus DDR-Zeiten.

Magdeburg - Im Oktober 2022 feiert die Wohnungsbaugesellschaft Wobau Magdeburg in der Johanniskirche ihr 30-jähriges Bestehen. Wie geht es dem Unternehmen, was tut es für seine Mieter und wie wird die Zukunft aussehen? Die Volksstimme fragte bei Wobau-Geschäftsführer Peter Lackner nach.

Volksstimme: 30 Jahre Wobau, von denen Sie einen Großteil verantwortlich mit begleiteten. Was ist gelungen, was misslungen in den drei Jahrzehnten?

Peter Lackner: Die Wobau ist heute ein sehr stabiles und starkes Wohnungsunternehmen, das die Versorgung von einkommensschwachen Bevölkerungsschichten sicherstellt. Die Wohnungsmieten sind Dank der Wobau und den Genossenschaften in Magdeburg auf einem niedrigen Niveau und die Wobau vermietet zahlreiche gewerbliche Objekte in der Innenstadt. Leider ist es uns noch nicht gelungen, einige namhafte Marken für uns und für den Standort Magdeburg zu gewinnen. Daran wollen wir zukünftig arbeiten und hoffen, dass uns die Intel-Ansiedlung den Rücken stärkt.

Einerseits müssen Sie politisch gewollt preiswerten Wohnraum anbieten, andererseits profitabel arbeiten. Wie schaffen Sie den Spagat?

In den vergangenen Jahren haben wir natürlich sehr von den sinkenden Zinsen profitiert und haben mit den zusätzlichen Mieteinnahmen insbesondere aus den Neubauten eine bessere Fixkostendeckung erzielen können. Des Weiteren haben wir viele Prozesse digitalisiert und sind effizienter geworden. Unseren Leerstand und unsere Erlösausfälle haben wir in den letzten sieben Jahren fast halbiert. Hierdurch können wir über Jahre die günstigen Mieten halten.

Als Wobau ist die Stadt ihr 100-prozentiger Gesellschafter. Die Stadträte mit ihren unterschiedlichen Interessen sitzen Ihnen also quasi im Nacken. Wie frei können Sie entscheiden?

Die meistens Aufsichtsräte oder Gesellschaftervertreter sind schon sehr lange in den Gremien der Wobau und kennen die rechtlichen Hintergründe sehr genau. Die Gremienmitglieder entscheiden zum Wohl des Unternehmens und kennen ihre Pflichten. Die Geschäftsführung kann bis auf die zustimmungspflichtigen Geschäfte frei entscheiden. Über Geschäfte von besonderer Bedeutung wird im Aufsichtsrat diskutiert und entschieden.

Hunderte Wohnungen in Magdeburg modernisiert

Sie haben in den vergangenen Jahren auch viel Neubau gewagt. Katharinenturm, alte Staatsbank/Dommuseum und Domviertel sind nur drei der größeren Beispiele. Was sagen Sie Kritikern, die erst mal die preiswerte Sanierung des Altbestandes fordern?

Wir haben nicht nur Neubauten wie im Domviertel gebaut, sondern im gleichen Volumen die Bestandssanierung vorangetrieben. Gerade in der Beimssiedlung wurden seit 2014 jedes Jahr ganze Straßen mit Hunderten von Wohnungen komplex modernisiert. Den Kritikern können wir in fast allen Stadtteilen unsere Baumaßnahmen im Altbaubestand zeigen. Das heißt natürlich nicht, dass schon alles perfekt ist, aber wir sind auf einem sehr guten Weg.

Die Wobau tritt auch als Großsponsor auf. Europäisches Breakdancefestival, SC Magdeburg und 1. FC Magdeburg und vieles mehr unterstützen Sie seit Jahren. Wie rechtfertigen Sie das ihren Mietern gegenüber, die das ja letztlich bezahlen?

Der Katharinenturm in Magdeburg der Wobau am Nordabschnitt des Breiten Wegs. Die Wobau hat auch dieses Gebäude saniert und entwickelt. Martin Rieß

Magdeburg ist eine sehr erfolgreiche Sportstadt und wir nutzen diese Popularität unserer Vereine, um uns als Vermieter bekannter zu machen. Der Vermietungserfolg der vergangenen Jahre gibt uns Recht und unsere Marketingausgaben betragen insgesamt nicht mal zwei Prozent vom Umsatz. Ohne das Sponsoring der kommunalen Unternehmen wäre das hohe sportliche Niveau der meisten Vereine nicht zu halten. Gleiches gilt für Veranstaltungen.

Hohe Zinsen und Baupreise: Wobau setzt jetzt auf Sanierung statt Neubau

Bauen war die vergangenen Jahre fast ein bisschen schizophren, weil die Zinsen niedrig waren, aber die Baupreise explodierten. Jetzt ziehen die Zinsen an, was zu Zurückhaltung führt und das Bauen wieder preiswerter machen dürfte. Was bedeutet das für künftige Wobau-Investitionen?

Die Rahmenbedingung für den Neubau waren in den letzten zehn Jahren hervorragend und wir haben diese guten Bedingungen sehr intensiv genutzt. Nun steigen die Zinsen und die Baupreise gleichzeitig und es ist ziemlich schwierig, unter diesen Rahmenbedingungen wirtschaftlich zu bauen. Die Wobau muss dieser Entwicklung Rechnung tragen und ihre Investition zurückfahren. Wir werden uns jetzt auf die Sanierung unseres Altbaubestandes konzentrieren und auf geringem Niveau weiter investieren.

Die Wobau war und ist auch immer Antreiber der baulichen Stadtentwicklung. Sie stecken aktuell in zwei größeren Projekten mit drin: das Wohnprojekt am Kleinen Stadtmarsch neben der Strombrücke und der Altstadt-Kiez unterhalb des Allee-Centers. Beide Projekte sind umstritten, haben aber auch Fans: Wie ist der Stand und wie Ihre persönliche Meinung zu beiden Projekten?

Aus Erfahrung wissen wir, dass fast jedes Bauvorhaben erst mal umstritten ist. Beim Stadtmarsch ist die MWG-Genossenschaft der Entwicklungsträger und die Wobau der begleitende Partner. Wir haben die Hoffnung, dass sich mit der Ansiedlung von Intel doch noch eine Chance zur Umsetzung des Projektes gibt. Für das historische Altbauviertel gib es sehr viele Interessenten und die Vorstellung bei der Otto-vom-Guericke-Gesellschaft verlief durchaus positiv.

Natürlich gibt es auch einige betroffene Anwohner, die natürlich keine Veränderung ihres Umfeldes wünschen. Ich denke, beide Projekte würden die Stadt bereichern und im Hinblick auf die bevorstehende Intel-Ansiedlung sollte über solche Projekte wohlwollend entschieden werden.

Corona-Hilfen für Mieter in Magdeburg

Corona und Ukraine-Krieg haben auch große Folgen für gewerbliche Mieter. Sie sind in der Innenstadt rund um Breiten Weg und Reuterallee der größte Vermieter. Einerseits müssen Sie auf deckende Mieteinnahmen achten, andererseits haben Sie Interesse an einer lebendigen Innenstadt mit vielen kleinen Läden. Wie schaffen Sie den Balance-Akt?

Viele Gewerbemieter haben mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen. Die Auswirkungen waren sehr unterschiedlich, und wir haben als Wobau auch je nach Einzelsituation unsere Unterstützung zugesagt. Zusätzlich gab es umfangreiche Corona-Hilfen, von denen viele unserer Mieter aber auch wir als Wobau direkt partizipieren konnten.

Die Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge verlief ziemlich professionell und es war auch eine sehr hohe Akzeptanz und Solidarität in den Nachbarschaften zu spüren. Zur Unterbringung der Flüchtlinge hat die Wobau im Jahr 2022 über 500 Wohnungen bereitgestellt und über 2,5 Millionen Euro in die Herrichtung der Wohnungen investiert.

Intel kommt ab nächstem Jahr nach Magdeburg. Welche Folgen hat das für die Wobau?

Intel ist eine sehr große Chance für Magdeburg und auch für die Wobau natürlich. Die Ansiedlung wird eine erhebliche Nachfrage nach Wohnraum erzeugen. Und das wiederum wird für alle Wohnungsunternehmen den Leerstand senken. Das ist absehbar. Da werden wir als Wobau sehr davon partizipieren, natürlich auch die Genossenschaften und andere private Anbieter. Für alle Wohnungsunternehmen ist die Intel-Ansiedlung deshalb sehr gut.

Auch Tausende Wobau-Mieter haben Angst, ihre Energierechnungen nicht mehr bezahlen zu können. Wie nehmen Sie ihren Mietern die Angst?

Die Energiepreisentwicklung ist schon besorgniserregend und zurzeit sind die Langzeitwirkungen nicht absehbar. Erst mal sind wir sehr froh, dass wir einen sehr großen Anteil von an Fernwärme angeschlossenen Häusern haben, die nicht so stark vom Preisanstieg betroffen sind.

Eines der neuen Projekte, die die Wobau gern umsetzen möchte: Ein Altstadt-Kiez unterhalb des Allee-Centers Magdeburg, hier ein erster Entwurf. Quelle: Duong + Schrader

In den letzten Jahren haben wir die ganze Beimssiedlung mit 2000 Wohnungen an die Fernwärme aus dem Müllheizkraftwerk angeschlossen, was uns heute zugute kommt.

Die derzeitigen Prognosen besagen, dass die Gaspreise in den nächsten Jahren wieder deutlich sinken werden, was für viele Mieter eine Hoffnung auf die Zukunft gibt.

30 Jahre Wobau jetzt – wie geht es der Gesellschaft zum 40. Jahrestag?

Die Wobau wird sich in den nächsten zehn Jahren der Digitalisierung und der Verbesserung der Energieeffizienz stellen. Gemeinschaftlich mit den Genossenschaften und der Städtischen Werke SWM werden wir den weiteren Ausbau des Fernwärmenetzes umsetzen.

Auf dem Dach unseres Parkhauses in der Leibnizstraße haben wir eine riesige Solaranlage aufgebaut und in den nächsten Jahren werden weitere Projekte folgen.

Das ist die Wobau Magdeburg

1992 aus der damaligen Kommunalen Wohnungsverwaltung KWV als hundertprozentige städtische Gesellschaft gegründet. Sie ist größtes Wohnungsunternehmen Sachsen-Anhalts.

50.000 Mieter wohnen in rund 19.000 Wohnungen, dazu gibt es 500 Gewerbeeinheiten.

Bei einer Bilanzsumme in Höhe von 820 Millionen Euro gab es 2021 einen Überschuss in Höhe von zehn Millionen Euro erzielt werden. Vier Millionen Euro flossen in den städtischen Hauhalt – der Rest verblieb im Unternehmen.

Die durchschnittliche Miete für Wohnungen der Magdeburger Wobau stieg 2021 von 5,28 Euro pro Quadratmeter auf 5,35 Euro pro Quadratmeter. Das entspricht einem Anstieg um knapp 1,3 Prozent. Bei neu vermieteten Wohnungen stieg der Durchschnittspreis der Mieteweniger hoch: Im Schnitt wurden 2021 dort pro Quadratmeter 5,92 Euro gezahlt, was mit dem Blick aufs Jahr zuvor mit 5,88 Euro pro Quadratmeter einem Anstieg um ein Prozent entspricht.

Seit 2016 an der Wobau-Spitze: Geschäftsführer Peter Lackner. Er hatte Vorgänger Heinrich Sonsalla abgelöst, der in den Ruhestand gegangen war.