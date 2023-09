Bei den Anträgen im Sozial- und Wohnungsamt in Magdeburg gibt es einen enormen Bearbeitungsrückstand von Anträgen. Und Menschen, die Anspruch auf Leistungen wie Wohngeld haben, stehen im Regen.

Beim Wohngeld gibt es viele nicht bearbeitete Anträge in der Stadtverwaltung Magdeburg.

Magdeburg - Wohngeldreform, Ukraine-Krise, Personalmangel: Die Gründe sind schnell gefunden. Seit Oktober 2022 steigt die Kurve der unbearbeiteten Anträge im Sozial- und Wohnungsamt der Landeshauptstadt kontinuierlich an. Waren es vor gut einem Jahr etwas mehr als 4000 Anträge, so sind es inzwischen knapp 14 000. Und ein Ende der Misere scheint nicht zwingend in Sicht.