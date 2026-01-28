Der große Parkplatz am Galeria-Kaufhaus in Magdeburg sollte aus Sicht der Stadtplaner bebaut werden. Ihre Ideen für ein neues Wohnquartier wurden jetzt erstmals vorgestellt.

Mit Hilfe eines vom Fraunhofer Instituts erstellten 3D-Modells wird das neue Wohnquartier in der Magdeburger Innenstadt realistisch vorgestellt.

Magdeburg. - Der Großparkplatz am Galeria-Kaufhaus ist eine der letzten Freiflächen in der Magdeburger Innenstadt. Die Stadtplaner würden dort gern ein modernes Wohnquartier entstehen sehen. Wie genau dieses aussehen könnte, wurde jetzt erstmals öffentlich - und auf ganz besondere Weise - vorgestellt.