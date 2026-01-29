Zwei Kandidaten stehen für das Bürgermeisteramt in Gommern zur Wahl. Am 22. März können die Einwohner sie und ihre Ambitionen beim Volksstimme-Forum kennenlernen.

Gommern - Am 22. März sind die Einwohnerinnen und Einwohner der Einheitsgemeinde Stadt Gommern aufgerufen, ihren Bürgermeister für die kommenden sieben Jahre zu wählen. Zwei Kandidaten stehen zur Wahl. Der Wahlausschuss der Stadt Gommern hatte in seiner öffentlichen Sitzung am 22. Januar die Bewerbungen von Jens Hünerbein (parteilos) und Phillipp-Anders Rau (AfD) offiziell zugelassen.