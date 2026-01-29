Reaktionen auf Tourismuspläne im Harz Großes Schloss Blankenburg: „Identitätsstiftend für die gesamte Region“
Für die einen ein „Glücksfall“, für die anderen nur Wunschdenken: Die Reaktionen auf die Pläne, das Große Schloss Blankenburg mit Millionen-Aufwand touristisch nach vorn zu bringen.
29.01.2026, 13:00
Blankenburg. - Auf den Grundsatzbeschluss zur touristischen Entwicklung des Großen Schlosses Blankenburg hat es zahlreiche Reaktionen gegeben. Sie reichen von „wird doch eh nichts“ bis zu „absoluter Glücksfall“.