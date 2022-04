Krisenintervention Worte eines 13-jährigen Systemsprengers aus Magdeburg: „Mama, ich will sterben“

Für die Betreuung von extrem verhaltensauffälligen Kindern fehlt es in Magdeburg an maßgeschneiderten Angeboten und qualifiziertem Personal. Die Folge: Die Kinder werden von einer Krisenintervention in die nächste geschoben. Ein betroffenes Elternpaar berichtet von ihrem langen Weg auf der Suche nach Hilfe für ihren Sohn.