Die Inklusive Tanzshow bringt in Magdeburg ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Gemeinsam stellen sie eine zauberhafte Zirkusprogramm auf die Bühne.

Magdeburg - „Wir tanzen“ ist das diesjährige Motto der Inklusiven Tanzshow des „Circus Saltamus“, die am Freitag, 24. November 2023, um 18 Uhr zum vierten Mal im Magdeburger Amo, Erich-Weinert-Straße 24, stattfindet.

Elf Gruppen aus Magdeburg und Umgebung tauchen dabei in Form tänzerischer und musikalischer Darbietungen in die Zirkuswelt ein. Die Tanzshow ist eine Initiative des MSV 90 mit dem Ziel, Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen, mit Migrationshintergrund sowie aus sozial schwachen Familien zusammenzubringen und gegenseitigen Respekt sowie positive Bestärkung zu fördern, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt.

Tänzerinnen und Tänzer mit und ohne Beeinträchtigungen und aus allen Altersgruppen stehen in der Show Seite an Seite mit den Profis auf der Bühne. Die Vorbereitungen und Trainingseinheiten in den Gruppen laufen seit einigen Monaten und versprechen einen vielseitigen unterhaltsamen Abend. Die Aufführung des gemeinsam gestalteten Programms vor dem Publikum ist dabei der Höhepunkt für alle Beteiligten.

Die normalerweise alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung musste coronabedingt eine dreijährige Pause einlegen und startet 2023 mit frischem Wind und neuer Lust aufs Tanzen, wie der Verein verspricht.