Die neue ZDFneo-Serie, die in Magdeburg spielt, ist gestartet. Es geht um Familiendramen, Fitness und die Werte und Sorgen der jungen Generation.

Fitness und Yoga: Neue ZDF-Serie spielt in Magdeburg

Das Fitness-Team rund um die ungleichen Geschwister Tom (Timur Bartels) und Mia (Lotte Becker, beide am Seil) könnte unterschiedlicher kaum sein.

Magdeburg - Fitness, Yoga oder doch Tanz-Aerobic? Passend zu den vielen sportlichen Jahresvorsätzen, die es üblicherweise im Januar gibt, startet die neue ZDFneo-Serie „Pumpen“. Wer beim Schauen der Serie plötzlich denkt „War das nicht gerade die Sternbrücke? Und da der Luisenturm?“, liegt richtig. Die Serie spielt nämlich hauptsächlich in Magdeburg und wurde teilweise auch in der Landeshauptstadt gedreht. Die Volksstimme hat einen Blick in die ersten Folgen geworfen.