Ähnlich schnell wie am Damaschkeplatz will die Stadt Magdeburg bei den anderen beiden Ringbrücken handeln. So langsam kristallisiert sich ein Zeitplan für Abriss und Aufbau der Behelfsbrücken heraus.

Zeitplan für Abriss und Behelfsbrücken in Magdeburg steht

Die Halberstädter Straße in Magdeburg ist seit der Ringbrücken-Sperrung zur Sackgasse geworden.

Magdeburg. - „Wir wollen zügig vorankommen“, ist Jörg Rehbaum, Beigeordneter für Umwelt und Stadtentwicklung in Magdeburg, ambitioniert. Nach der Sperrung der Ringbrücken über die Halberstädter Straße und die Brenneckestraße in Magdeburg scheint der Zeitplan für Abriss und Aufbau von Notbrücken nun klarer.