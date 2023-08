Magdeburg - Die großen Fenster der Zentralbibliothek im Breiten Weg sollen einen Blendschutz erhalten. Das fordert jedenfalls die Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz in einem Antrag. Gerade in den Sommermonaten blende die Sonne und die Räume werden unangenehm aufgeheizt, besonders betroffen sei die Familienetage. „Hier könnte schnell und kostengünstig mit Rollos, Vorhängen oder Ähnlichem gegengesteuert werden“, heißt es im Antrag.

Die Kosten für einen Sonnenschutz für eine Etage liegen bei circa 7000 Euro. Laut Stadtverwaltung könnte eine Realisierung noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

In einer aktuellen Stellungnahme von Hagen Reum, Betriebsleiter des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement, wird das Problem näher beschrieben. Durch die Fenster auf der Ostseite, Breiter Weg, scheine vormittags die Sonne, danach reflektiere das gegenüberliegende Haus das Licht, so dass Besucher stark geblendet werden.

Zentralbibliothek Magdeburg: Aufgeheizte Räume in den Sommermonaten

„Dies beeinträchtigt die Nutzung der in diesem Bereich aufgestellten Medien, vor allem der Spiele, die gern vor Ort ausprobiert werden“, heißt es. Durch die Fenster auf der Südseite, Am Krökentor, scheine ab dem späten Vormittag bis weit in den Nachmittag die Sonne. Laut Stellungnahme stehen hier die Vorlesesofas jedoch mit der Lehne zum Fenster, so dass auch bei Sonnenschein die Kinder beim Vorlesen nicht geblendet werden.

Durch den fehlenden Blend- und Sonnenschutz würden sich die Etagen in den Sommermonaten sehr stark aufheizen, so dass die Raumtemperatur im Tagesverlauf in unangenehme Höhe steigt. Ein kombinierter Blend- und Sonnenschutz würde sich deshalb auch günstig auf die Raumtemperatur auswirken und dadurch die Aufenthaltsqualität insgesamt verbessern. „Dafür kommen allerdings nur innenliegende Systeme in Betracht, da das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Außenliegende Systeme, die noch effizienter in der Wirkung wären, würden sehr wahrscheinlich keine denkmalrechtliche Genehmigung erhalten“, räumt Hagen Reum ein.

Schlussendlich wird der Stadtrat erst Mitte November über den Antrag der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz entscheiden.

Die Familienetage im ersten Obergeschoss ist laut Stadtverwaltung die meistfrequentierte Etage der Zentralbibliothek. Vormittags besuchen oft schon vor den Öffnungszeiten Schulklassen Veranstaltungen, ab 10 Uhr ist die Etage für alle geöffnet. Im vergangenen Jahr fanden in diesem Bereich 515 Veranstaltungen statt.