Beispielloser Fall von Vandalismus Zerkratzte Autos in Magdeburg: So ist der Stand der Ermittlungen

77 Autos sind am Ostersonntag in Magdeburg-Rothensee beschädigt worden. Mit großem Aufwand suchte die Polizei im Viertel nach Zeugen. So ist der Stand der Ermittlungen.