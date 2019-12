Wie die Polizei meldete, wurden in Magdeburg zwei SUV's gestohlen. Symbolfoto: Martin Rieß

Gleich zwei Geländewagen der selben Marke wurden in Magdeburg gestohlen.

Magdeburg (vs) l Zwischen dem 9. und 10. Dezember wurden von unbekannte Täter zwei Autos der Marke Nissan im Norden von Magdeburg gestohlen.

Aufkleber auf der Heckklappe

Am 10. Dezember wurde gegen 5.10 Uhr der Diebstahl eines schwarzen Nissan X-Trail in der Pablo-Picasso-Straße festgestellt. Wenige Stunden entdeckte in der Johannes-R.-Becher-Straße der Besitzer das Fehlen seines Nissan X-Trail. Dieser weiße Nissan hat auf der Heckklappe den Aufkleber einer Versicherung. Beide Fahrzeuge sind sogenannte SUV‘s.

Nachdem die Polizei von den Diebstählen erfuhr, wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen sowie die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder den Taten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0391/5463292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.