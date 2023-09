Viele Einrichtungen öffnen ihre Türen am Sonntag bieten Führungen und ermöglichen den Blick in sonst der Öffentlichkeit verschlossene Räume.

Magdeburg - Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz lädt am sonntag, 10. September 2023, zum 30. Mal zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals ein. Magdeburger Einrichtungen und Kulturdenkmäler sind mit dabei. Wenn nicht anders angegeben, finden die Aktionen am Sonntag statt.

Im Kavalier Scharnhorst gibt es schon am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr stündlich Führungen. Die Adresse lautet Kavalier Scharnhorst 15.

Das Hegelgymnasium in der Geißlerstraße 13 ist am Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Es finden Führungen durch Schüler des Kunstkurses zu Entstehung, Technik, Künstlern und Darstellung statt, gezeigt wird der historische Schulraum.

Der Dom öffnet Sonntag von 11.30 bis 15.30 Uhr sonst geschlossene Räume: den Remter mit Marienkapelle, Ernstkapelle und den Bischofsgang. Um 16 Uhr beginnt ein Konzert der Reihe Orgelpunkt.

Die Festungsanlage Ravelin II hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Um 11 Uhr wird eine Gedenktafel zum 150-jährigen Bestehens enthüllt. Führungen finden zudem um 13, 15 und 17 Uhr statt.

In der Hermann-Beims-Siedlung hat die „Historische Musterwohnung 1926“ im Beimsplatz 5 von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Um 11.30 Uhr findet eine Führung statt. Um 11 Uhr beginnt das Programm in der Kita Beimskinder, es wird eine Ausstellung zur Entstehung der Siedlung gezeigt. Es gibt ein Karussell, Glücksrad und Kinderschminken.

Das Gesellschaftshaus öffnet zum Tag des offenen Denkmals am 10. September seine Pforten. Von 14 bis 18 Uhr gibt es Programme für Kinder und Erwachsene, eine öffentliche Chorprobe und Hausführungen. Der Eintritt ist frei.

Die Freie Waldorfschule zeigt ihre Sporthalle KT60L in der Kroatenwuhne 3. Geöffnet ist von 10 bis 16 Uhr. Führungen beginnen um 11, 12 und um 14 Uhr. Die Sporthalle wurde Mitte der 1970er-Jahre erbaut und in den Jahren 2007 sowie 2010/11 saniert.

Die Sankt-Egidius-Kirche in Sohlen öffnet am Sonntag ab 13.30 Uhr für Besucher. Um 14.30 Uhr soll dazu die Böttcher-Orgel im Gotteshaus erklingen. Die Kirche bleibt bis 16 Uhr geöffnet.

Die Düppler Mühle am Düppler Mühlenplatz 1 ist von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Es gibt Führungen durch die Vereinsmitglieder.

Die Festungsanlage Ravelin III der ehemaligen Festung Magdeburg am Editharing mit Führungen um 10 und um 14 Uhr.

Im Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 sind Besucher von 10 bis 17 Uhr willkommen. Kurzführungen „Latentes Talent?“ durch das Museumsdepot beginnen um 11 und um 15 Uhr. Kurzführungen „Talent Monument im Technikmuseum“ sind für 13 und 14 Uhr geplant. Besucher können das „Großtalent“ Hallenkran mit einzigartiger Kurvenkonstruktion um 12 Uhr und um 16 Uhr erleben. Wer kreativ sein möchte, kann zwischen 13 und 16 Uhr sein eigenes Talent in Miniatur zeigen und ein Monument im Schuhkarton herstellen.

Das Forum Gestaltung mit der ehemaligen Kunstgewerbe- und Handwerkerschule Magdeburg in der Brandenburger Straße 9 bis 10 ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Führungen beginnen um 14 und um 16 Uhr.

Im Herrenkrugpark beginnen um 10 und um 13 Uhr Führungen mit der Landschaftsarchitektin Katja Trippler. Treffpunkt ist die Wartehalle an der Haltestelle.

Im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen können bei kostenfreiem Eintritt am Tag des offenen Denkmals Interessenten die Einrichtung mit ihren Ausstellungen und ihrer Architektur besichtigen. Führungen beginnen um 11 und 15 Uhr zu Erhalt und Veränderung im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte im Kunstmuseum und um 13 Uhr zur Klosterkirche.

Das Schiffshebewerk bietet um 10, 11 und 12 Uhr Führungen an.

Die Alte Gärtnerei im Herrenkrug 2 mit dem Café Verde hat Sonnabend und Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Evangelische Kirche St. Eustachius und Agathe Am Denkmal 1 im Stadtteil Diesdorf hat von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Es wird ein Gemeindefest gefeiert.

Das Palais am Fürstenwall in der Hegelstraße 42 hat am Sonntag in der Zeit von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Im Landesarchiv in der Brückstraße 2 gibt es um 12 und 14 Uhr Führungen „Das Landesarchiv – ein modernes Archiv in alten Gemäuern“ und um 11, 13 und 15 Uhr unter dem Titel „Ein Denkmal als Archiv-Talent“. Geöffnet ist von 11 bis 15 Uhr.

In der Laurentiuskirche an der Stephan-Schütze-Straße spielt am Sonntag ab 16 Uhr der Olvenstedter Posaunenchor. Ab 15 Uhr werden Kaffee und Kuchen angeboten.