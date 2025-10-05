Die Besucherzahlen sinken, doch die Diskussion um den Vogelgesang-Park könnte frischen Wind bringen. Im Magdeburger Stadtrat wächst die Bereitschaft, dem Zoo neue Perspektiven zu eröffnen.

Palmen säumen den Weg von der Zoowelle bis zu den Gehegen im Magdeburger Zoo. Die Fläche zählt zum denkmalgeschützten Vogelgesang-Park.

Magdeburg. - Die Besucherzahlen im Magdeburger Zoo sind rückläufig. Mit rund 250.000 Gästen im Jahr 2024 wurde ein Tiefstand erreicht. Die Stadtpolitik ringt um Lösungen, ihn attraktiver zu machen. Problem: der denkmalgeschützte Vogelgesang-Park könnte der Modernisierung im Weg stehen.