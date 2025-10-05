weather regenschauer
  4. Zoo Magdeburg: Denkmalschutz des Vogelsang-Parks auf dem Prüfstand

Die Besucherzahlen sinken, doch die Diskussion um den Vogelgesang-Park könnte frischen Wind bringen. Im Magdeburger Stadtrat wächst die Bereitschaft, dem Zoo neue Perspektiven zu eröffnen.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 05.10.2025, 11:21
Palmen säumen den Weg von der Zoowelle bis zu den Gehegen im Magdeburger Zoo. Die Fläche zählt zum denkmalgeschützten Vogelgesang-Park. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Die Besucherzahlen im Magdeburger Zoo sind rückläufig. Mit rund 250.000 Gästen im Jahr 2024 wurde ein Tiefstand erreicht. Die Stadtpolitik ringt um Lösungen, ihn attraktiver zu machen. Problem: der denkmalgeschützte Vogelgesang-Park könnte der Modernisierung im Weg stehen.