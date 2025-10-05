Das Kita-Personal in Gardelegen kann bis zu drei Arbeitstage ohne Bescheinigung zuhause bleiben – wie oft, ist nicht geregelt. Die Verwaltung sieht Vorteile, führt aber keine Statistik, wie häufig davon Gebrauch gemacht wird...

Die krankheitsbedingten Ausfälle im Job bewegen sich in Sachsen-Anhalt auf einem Höchststand. In Gardelegen ist der Krankenstand beim Kita-Personal doppelt so hoch wie im deutschen Durchschnitt.

Gardelegen - Ob „Pusteblume“ in Miesterhorst oder „Spatzennest“ in Gardelegen: Die prekäre Personallage an einigen Gardelegener Kitas, die verkürzte Betreuungszeiten und sogar Schließungen nach sich zieht, führte in jüngster Zeit mehrfach zu öffentlicher Kritik. Zahlen der Verwaltung zeigen, dass die Ursache im hohen Krankenstand liegt. Könnte der auch mit einer besonderen Regelung zu tun haben?