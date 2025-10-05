Mit vielen Fotos: Der SV Preussen Schönhausen bietet Aktiven und Zuschauern mit dem Bismarck-Gedenklauf wieder tolle Erlebnisse am Einheitsfeiertag.

Beim Lauf in Schönhausen sind 300 Kinder und Erwachsene am Start

Das große Starterfeld macht sich auf die 6,5 und 13 Kilometer lange Strecke, die traditionell über den Kollerberg führt.

Schönhausen. - Es ist mit rund zehn Grad recht frisch am Einheitsfeiertag. Doch die Sonne lacht vom strahlend blauen Himmel und wärmt bald die 297 Läufer und Walker, die sich für den 25. Bismarck-Gedenklauf in Schönhausen angemeldet haben. Am Sportzentrum sind es zunächst die Jüngsten, die für die 900-Meter-Strecke an den Start gehen.