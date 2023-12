Magdeburg - Der Magdeburger Zoo will künftig noch mehr auf das Thema Bildung setzen. Mit der Entscheidung, eine zweite Pädagogenstelle zu besetzen, seien bereits 2022 die Weichen dafür gestellt worden, wie Geschäftsführer Dirk Wilke erklärt. Mit der Einrichtung eines modernen Klassenzimmers im Eingangsgebäude des Zoos wird dieser Weg nun fortgesetzt.

Das ehemalige Bio-Bistro in der Zoo-Welle wurde dafür komplett umgebaut. Dort können Schulklassen und Kindergartengruppen verschiedene Bildungsangebote nutzen. „Und das vor allem auch bei schlechtem Wetter“ wie Zoo-Pädagoge Stephan Worm betont. Denn zuvor konnte der Unterricht nur im Freien stattfinden.

Sammlung mit Vogeleiern und geschmuggelte Produkte aus Tieren

Der Klassenraum ist dabei komplett mit umfangreichem Anschauungsmaterial eingerichtet, wie er zeigt. So gibt es beispielsweise eine große Sammlung unterschiedlicher Vogeleier, die Zoomitarbeiter im Lauf vieler Jahre aufgebaut haben und nun den Kinder gezeigt werden kann, so Worm. In einem Koffer der Tierschutz-Organisation WWF finden sich geschmuggelte Waren, wie eine Warantasche, die zeigen sollen, was Menschen geschützten Arten antun.

2024 wird es zwei neue Angebote für Schüler und Kita-Kinder geben. Neben einer Führung zum Thema Artenschutz und Nachhaltigkeit soll es in einem zweiten Kurs um die artgerechte Tierhaltung im Zoo gehen. „Dabei sollen die Kinder auch ein eigenes Gehege entwickeln“, blickt Stephan Worm voraus.

Ikea-Möbelhaus unterstützt Einrichtung von Zoo-Klassenzimmer

Die Einrichtung des Klassenzimmers mit seinen gut 30 Plätzen wurde mit Unterstützung der Magdeburger Ikea-Filiale durchgeführt, die es konzipiert und mit Möbeln und Dekoelementen ausgestattet hat. Innerhalb einer Woche sei das Zimmer eingerichtet worden.

Allein die Möbel hätten einen Wert von über 7.000 Euro, sagt Christian Fischer von der Geschäftsleitung. Dazu hätten sich 25 Mitarbeiter freiwillig eingebracht. „Wenn es gut ankommt, freuen wir uns“, sagt er bei der offiziellen Vorstellung des Klassenzimmers am 19. Dezember 2023. Genutzt wird es aber bereits seit Juni 2023.

Schulen aus Braunschweig und Wolfsburg kommen in Magdeburger Zoo

Offenbar kommt das Angebot auch tatsächlich gut an. „Wir haben schon viel positives Feedback von Lehrkräften bekommen“, erklärt Stephan Worm. Diese können die große Multimediawand auch für eigene Inhalte nutzen. Das Interesse ist so groß, dass sogar Schulklassen aus Niedersachsen, zum Beispiel aus Braunschweig und Wolfsburg, deswegen nach Magdeburg kommen, berichtet er. Der kostenfreie Eintritt bis 15 Jahre sei dabei ausschlaggebend, ergänzt Zoo-Chef Wilke.

2023 hätten gut 5.000 Kinder und 4.000 Erwachsene die Führungen und anderen Angebote der Zoo-Pädagogik genutzt. Im nächsten Jahr sollen es noch mehr sein, so Stephan Worm. Der studierte Biologe wird von einer Kollegin sowie aktuell zehn Zoo-Guides unterstützt. Für diese werden noch weitere Interessierte gesucht, wie Zoosprecherin Regina Jembere hinweist, „vom Studenten bis zum Rentner“.

Ziel: Städtische Zoo-Schule als zusätzliches Angebot in den Zoo integrieren

Dirk Wilke blickt derweil noch ein Stück weiter voraus. Denn die Stadt Magdeburg betreibt am Schulumweltzentrum in der Harsdorfer Straße seit vielen Jahren eine eigene kleine Zoo-Schule. Über diese werden auch jeden Freitag zwei Führungen durch Lehrkräfte im Zoo angeboten. Schon länger besteht die Überlegung, diese Zoo-Schule in den eigentlichen Zoo vollständig zu integrieren. Entsprechende Gespräche dazu wurden bereits geführt. „Ich gehe davon aus, dass Anfang des Jahres 2024 der Stadtrat dazu eine Entscheidung vorgelegt bekommt“, erklärt der Zoo-Chef.

Erklärtes Ziel sei es, die Zoo-Pädagogik zeitgemäß voranzubringen, und dass jeder Teilnehmer „ein Stück Wissen und Bildung mit nach Haus nimmt“, wie es Regina Jembere formuliert. So gebe es beispielsweise eine Kooperation mit der benachbarten Grundschule, die einmal in der Woche eine Zoo-AG durchführt, sowie mit Schülern des Norbertusgymnasiums, die im Rahmen von „Jugend forscht“ ein Projekt mit Schildkröten dort durc