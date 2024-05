Magdeburg/DUR. - Die Große Ameisenbärdame Estrella ist am Mittwochnachmittag im Zoo Magdeburg gestorben. "Wir sind traurig, dass wir Abschied von Estrella nehmen mussten“, erklärte der stellvertretende Revierleiter Marc Ziehm.

Das Tier war bundesweit bekannt, denn 2005 filmte RTL für die Sendung "Stern TV" mit großem Aufwand Estrellas erste Geburt - die Ankunft des Ameisenbären Eskado. Dies war für Zoologen und Zootierpfleger gleichermaßen etwas zuvor nicht Gesehenes – absolutes Neuland.

"Vor zwei Jahrzehnten war es das Stadtgespräch in Magdeburg: Der erste Große Ameisenbär in Magdeburg war aus Großbritannien angekommen. Tausende Magdeburger bestaunten das noch junge Ameisenbären-Weibchen Estrella in der als Weiher angelegten, weitläufigen neuen Anlage", heißt es von Seiten des Zoos.

Zoo Magdeburg: Trauer nach Verlust von Großem Ameisenbär

Geboren am 19. Januar 2002 in London, kam sie am 27. August 2003 nach Magdeburg. Estrella wurde 22 Jahre alt. "Sie zog fünf Jungtiere fürsorglich auf – das letzte Jungtier namens 'Osita' kam im Februar 2021 zur Welt", so der Zoo.

Im Video: Mutter Estrella kümmert sich 2021 um ihren Nachwuchs Osita

Estrella habe zuletzt Schwierigkeiten beim Aufstehen gehabt, konnte Futter nicht mehr aufnehmen. Aus tierärztlicher Sicht sei es unumgänglich, die betagte Ameisenbärdame von möglichem Leid zu erlösen. Durch ihre gut heranwachsende Tochter Osita bleibe ihre Linie weiter im Zoo vertreten, so Zootierarzt Jens Thielebein.

Weltweit gelingen in Zoos jährlich etwa nur 20 Nachzuchten beim Großen Ameisenbären, heißt es. Auf der Roten Liste gefährdeter Arten der Weltnaturschutzunion (IUCN) wird der Große Ameisenbär als "gefährdet" (VU) gelistet.