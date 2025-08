Im Zoo Magdeburg können Besucher derzeit nicht nur den Tigernachwuchs bestaunen – auch in anderen Gehegen gibt es niedliche Jungtiere zu entdecken.

Elefant, Tiger und Co.: Diesen Nachwuchs können Besucher im Zoo Magdeburg entdecken

Magdeburg. - Klein und einfach nur niedlich sind die Tigerbabys, die bald schon ihre ersten Schritte vor den Zoobesuchern in Magdeburg machen dürfen. Doch auch der Blick in andere Gehege lohnt sich, denn so mancher Bewohner hat derzeit Nachwuchs.