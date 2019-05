Die Totgeburt der kleinen Giraffe im Zoo Magdeburg hinterlässt bei Tierfreunden viele Fragen. Eine Untersuchung soll Antworten geben.

Magdeburg l Am Freitagmorgen sah im Giraffenhaus im Zoo Magdeburg noch alles normal aus. Zoochef Kai Perret und die Tierpfleger freuten sich auf die Geburt der kleinen Giraffe. In der Nacht war die Fruchtblase geplatzt. Seit 3 Uhr verfolgte Perret das Geschehen wie Hunderte andere Tierfreunde in aller Welt auch live via Webcam. Ab etwa 6 Uhr war die erste Hufe zu sehen. Gegen 7.30 Uhr fuhr Perret in den Zoo. Nichts deutete auf Komplikationen hin.

Gegen 9.30 Uhr dann der Schock: Der kleine Nachwuchs, den Giraffen-Mutter Femke gerade zur Welt gebracht hatte, bewegte sich nicht. Perret und die Tierpfleger merkten sofort: Da stimmt was nicht. Innerhalb weniger Minuten versuchten sie, Femke aus der Box zu holen. Dann schauten sie sich den kleinen Bullen genauer an. "Wir haben alles versucht, das Tier doch noch zu reanimieren", erklärte Perret gegenüber der Volksstimme.

Giraffe vermutlich tot geboren

Sie befreiten die Nase vom Schleim, massierten die Muskulatur, schauten nach den Augen - doch nichts half. "Vermutlich war es bereits eine Totgeburt", so Perret. Die Trauer im Zoo Magdeburg ist groß.

Aufschlüsse soll nun die veterinärmedizinische Untersuchung in Stendal ergeben. Erste Ergebnisse könnten schon am Sonnabend vorliegen, hofft Perret.

Giraffe war eher klein

Die Untersuchung soll auch Erkenntnisse darüber bringen, ob das Jungtier erst durch die Geburt oder vielleicht schon im Mutterleib gestorben ist. Fakt ist: Der Nachwuchs war im Vergleich zu anderen Jungtieren eher klein.

Giraffenkuh Femke konnte sich nach der Geburt noch von ihrem Jungtier verabschieden. Sie wurde im Anschluss von einem Tierarzt versorgt. Perret: "Femke war nach der Geburt natürlich erst einmal ein bisschen schlapp. Sie hat unter anderem etwas für den Kreislauf bekommen."

Giraffenhaus geschlossen

Das Giraffenhaus im Zoo Magdeburg bleibt vorerst für Besucher geschlossen. Die anderen Giraffen Shani und Zarah können aber auf der Außenanlage besucht werden.