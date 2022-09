Zoo Magdeburg: Wie freiwillige Helfer die Gärtner unterstützen

Magdeburg - Pünktlich um kurz vor 9 Uhr trifft sich die kleine Gruppe am Zoo-Parkplatz. Wer sie sind, kann man an den neongelben Warnwesten erkennen. „Zoohelfer“ ist dort zu lesen. Mit ihrem Schlüssel gelangen sie auf den Wirtschaftshof des Magdeburger Zoos, wo sie bald von Sören Penter und Janine Knackmuß empfangen werden. Die beiden gehören zum Team der Zoogärtner und leiten die sechs ehrenamtlichen Freiwilligen an.