Auf einem Schulweg in Magdeburg teilen sich Kinder und Autos die Straße – eine riskante Mischung, findet ein besorgter Anwohner. Er fordert eine drastische Veränderung. Doch die Stadt hat eine klare Antwort.

In der Hemsdorfer Straße in Magdeburg dürfen eigentlich nur Anwohner bei einer maximalen Geschwindigkeit von 30 km/h fahren.

Magdeburg - Jeden Morgen das gleiche Bild: Kinder, die zur Schule und Kita eilen, Eltern, die ihre Sprösslinge an die Hand nehmen – und dazwischen rollen Autos durch die Straße. Die Hemsdorfer Straße in Magdeburg ist insbesondere aufgrund ihrer Nähe zur Grundschule Diesdorf als Schulweg stark frequentiert, was einen Anwohner zunehmend besorgt.