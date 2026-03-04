Konzept wird erstellt Zu viele Kleingärten in Magdeburg: Wie Flächen minimiert werden sollen
Die Zahl der Kleingärten in Magdeburg liegt deutlich über dem Bundesschnitt. Die Folge: Leerstand. In einer Konzeption sollen Schritte aufgezeigt werden, wie Flächen und Leerstand minimiert werden können.
Magdeburg. - Sie sind die grünen Lungen, gerade in Großstädten: Kleingartenanlagen. In Magdeburg gibt es besonders viele. Hier kommen auf 100 Einwohner rund sechseinhalb Gärten. Zu viele. Zumal der Leerstand zunimmt. Die Konsequenz: Die Zahl der Gärten soll abgebaut werden.