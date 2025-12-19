1967 starben bei einem schweren Zugunglück bei Langenweddingen 94 Menschen, darunter viele Kinder aus Magdeburg. Ihre Gedenkstätte auf dem Westfriedhof steht in der Kritik.

Blick auf die Gedenkstätte auf dem Magdeburger Westfriedhof für die Opfer des verheerenden Zugunglücks bei Langenweddingen.

Magdeburg. - Das Zugunglück von Langenweddingen gilt als einer der schwersten Eisenbahnunfälle in Deutschland. Am 6. Juli 1967 stieß ein Personenzug an einem nicht geschlossenen Bahnübergang mit einem Tanklaster zusammen. Im Flammeninferno und an dessen Folgen starben 94 Menschen, darunter viele Kinder aus Magdeburg.