Magdeburg. - VS

In Magdeburg kam es am Freitagabend und Samstag in den frühen Morgenstunden zu versuchten Einbrüchen in der Innenstadt und Stadtfeld-Ost.

Am Breiten Weg in Magdeburg kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Fahrradladen. Am Samstag, 26. Juli 2025, versuchten gegen 02.10 Uhr zwei unbekannte Täter gewaltsam die Vergitterung des Fahrradfiliale zu entfernen, wie die Polizei in einer Presseinformation mitteilt. Die Tathandlungen konnten von einem aufmerksamen Passanten beobachtet werden, welcher die Polizei verständigte. Die Täter konnten jedoch unerkannt mit Fahrrädern von der Örtlichkeit flüchten.

Am Freitagabend, 25. Juli 2025, kam es gegen 18.20 Uhr zu einem weiteren Einbruchsversuch. Unbekannte Täter versuchten in eine Wohnung in der Lessingstraße einzubrechen. Die beiden Täter wurden hierbei von einem Zeugen gestört und ergriffen die Flucht.

Magdeburger Polizei sucht Hinweise zu Tätern

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: Einer der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, hat kurze Haare, braune Augen und einen auffälligen blonden Kinnbart. Er trug einen schwarzen Pullover mit auffälligen weißen Ziffern auf dem Rücken und schwarze Schuhe. Der zweite Täter ist ebenfalls etwa 1,80 Meter groß und trug einen schwarzen Pullover und schwarze Schuhe.

Beide Orte wurden von der Polizei kriminaltechnisch untersucht und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu den verdächtigen Personen, können dem Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546 32 95 oder in der nächstgelegenen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.