Magdeburg. - Baustelle reiht sich an Baustelle. Zwischendurch geht es gar nicht mehr weiter, weil die Ringbrücke am Damaschkeplatz gesperrt ist. Wer auf dem Magdeburger Ring unterwegs ist, hat in dieser ersten Juniwoche 2025 eine weitere Baustelle bemerkt, auf der es nur einspurig vorangeht. Sie liegt zwischen der Ringbrücke an der Wiener Straße und der am Fermersleber Weg. Droht hier weiteres Ungemach?

