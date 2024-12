Magdeburg - Das Klinikum Magdeburg hat mit seiner Kampagne „Magazin-Cover gegen Krankenhauskeime“ den zweiten Platz bei den renommierten HR-Awards in Wien gewonnen. Die Auszeichnung in der Kategorie „Employer Branding“ (zu Deutsch: Arbeitgebermarke) wurde im Herbst in der Wiener Hofburg verliehen. Das teilt das Presseteam des Klinikums nun in den sozialen Netzwerken mit.

Die ausgezeichnete Kampagne rückt ein zentrales Thema des Krankenhausalltags in den Fokus: die Händehygiene. Auf kreative und humorvolle Weise sollen die Besucher des Klinikums für die Bedeutung des Desinfizierens sensibilisiert werden.

Dafür posierten Mitarbeiter des Klinikums mit Desinfektionsmittelflaschen vor der Kamera, die Aufnahmen wurden anschließend in fiktive Magazincover verwandelt. Die großformatigen Motive, die im Klinikum ausgestellt sind, sollen Patienten und Besucher gleichermaßen zum Schmunzeln und Nachdenken anregen, erklärt Marc Raschke von der Unternehmenskommunikation.

Lesen Sie auch: Kampf um Pflegekräfte: Klinikum Magdeburg wirbt für sich - mit überraschendem Spot

Magdeburg bei internationalem Wettbewerb ganz vorn mit dabei: Humor als Konzept

Gemeinsam mit seiner Kollegin Lisa Müller hatte er das Konzept entwickelt. „Wir sind natürlich sehr stolz über diese Wertschätzung, zeigt sie doch auch, dass wir mit unseren HR-Ideen aus Magdeburg international Schritt halten können“, schreibt Raschke auf der Facebook- und Instagram-Seite des Klinikums.

Die „HR Awards“ finden jährlich statt und küren Personalprojekte aus Österreich, Schweiz, Deutschland sowie Lichtenstein. Die 30-köpfige Jury aus HR-Managern, Experten aus Verbänden sowie Bildungseinrichtungen lobte die innovative Herangehensweise, mit der ein oft als lästig empfundenes Thema wie die Hände-Desinfektion positiv und unterhaltsam vermittelt wird. „Humor ist ein Schlüssel zu den Menschen. Damit wird selbst das vermeintlich lästige Hände desinfizieren leichter“, meint Lisa Müller.

Das könnte Sie auch interessieren: Notaufnahme des Klinikums Magdeburg ist bei TV-Serie dabei

Das Projekt, das bereits bei seiner Vorstellung im Frühjahr für Aufmerksamkeit sorgte, wurde nicht nur von Patienten und Besuchern, sondern auch von Herstellern von Desinfektionsmitteln in den sozialen Medien gefeiert.